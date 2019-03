Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Raubüberfall auf Supermarkt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (13.3.) ist ein Supermarkt in der Bürgermeister-Klingler-Straße von einem bewaffneten Räuber überfallen worden. Nach ersten Erkenntnissen betrat der bislang noch unbekannte Mann, gegen 6 Uhr, das Geschäft über eine rückwärtige Rampe, die zu diesem Zeitpunkt für die Warenanlieferung genutzt wurde. Im Verkaufsraum traf der Kriminelle auf einen Mitarbeiter des Marktes und forderte in deutscher Sprache und unter Vorhalt einer Pistole den Bargeldbestand aus den Kassen. Dabei dürfte es sich um eine Summe von mehreren Hundert Euro handeln. Im Anschluss trat der Mann die Flucht in unbekannte Richtung an.

Der Täter wird als circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war dunkel bekleidet, ein Schal verhüllte sein Gesicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtenden verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Unbekannten geben können. Unter der Rufnummer 06142/696-0 nehmen die Ermittler des Kommissariats 10 alles Sachdienliche entgegen.

