Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch: Schaufensterscheibe mit Gullydeckel eingeworfen; Walsrode: Technischer Defekt löst Brand aus; Walsrode

A 7: Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.06.2020 Nr. 1

04.06 / Einbruch: Schaufensterscheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.05 Uhr zerstörten Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Verdener Straße mit einem Gullydeckel, stiegen ein und entwendeten Münzgeld sowie Briefmarken. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

04.06 / Technischer Defekt löst Brand aus

Walsrode: Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagabend, gegen 20.40 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fritz-Reuter-Straße ein Wäschetrockner in Brand. Die Bewohner verließen das Haus und blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

04.06 / Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Walsrode / A 7: Nach einem Hinweis auf unsichere Fahrweise hielten Polizeibeamte auf der A 7 bei Walsrode am Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr auf dem Parkplatz Wolfsgrund einen Lkw an. Der Fahrer gab an, einem Gegenstand auf der Autobahn ausgewichen zu sein, führte einen Atemalkoholtest durch und erreichte einen Wert von 1,26 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Halterfirma sicherte zu, einen Ersatzfahrer zu schicken.

05.06 / Zweiradfahrer wiederholt betrunken unterwegs

Schneverdingen: In der Nacht zu Freitag kontrollierten Polizeibeamte auf der Schulstraße den Fahrer eines kurzgeschlossenen Kleinkraftrads. Der 59-Jährige trat verbal aggressiv auf und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Da er nicht mehr geh- und wegefähig war, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle in Soltau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Außerdem hatte er keinen Führerschein und durfte das Zweirad gar nicht fahren. Da er bereits am Nachmittag wegen gleichgelagerter Delikte im Bereich Zeven aufgefallen war, stellte die Polizei das Kleinkraftrad sicher. Dieses hatte er - nachdem ihm bei der ersten Tat in Zeven der Fahrzeugschlüssel abgenommen wurde - kurzerhand kurzgeschlossen. Mehrere Strafverfahren kommen nun auf den Mann zu.

