Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Petersberg (ots)

Am Morgen des 02.06.2020, gegen 08:00 Uhr befuhr ein Kleinbus die Rodalbener Straße in Petersberg in Richtung B270. An einer Engstelle hielt dieser an, um einen entgegenkommenden Lkw passieren zu lassen. Beim Vorbeifahren an dem stehenden Bus berührte der Lkw den Bus, sodass dieser beschädigt wurde. Nach dem Unfall setzte der Lkw seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. An dem Bus entstand ein Schaden von etwa 1000EUR. Bei dem Lkw soll es sich um ein blaues Baustellenfahrzeug gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizei Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333/9270 |piwfb

