Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, um 17:50 Uhr, befuhr ein 50jähriger VW-Fahrer den Berliner Ring in Fahrtrichtung Blocksbergstraße. Dabei streife er wegen mangelndem Seitenabstand einen geparkten VW Golf. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und sprach den weniger Meter weiter an einer Ampel haltenden VW-Fahrer an. Dieser gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Er fuhr zur Seite und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Die Beamten nahmen bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 1500 Euro geschätzt. Dem VW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein vorläufig sichergestellt und der Schlüssel an die Ehefrau übergeben. pips

