Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Tabakladen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 05:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Tabakladen in der Schlaugasse ein. Zunächst versuchten die Täter, durch den Haupteingang in das Geschäft zu gelangen. Die Schließzylinder der Stabgittertür und der Eingangstür wurden abgebrochen. Dennoch gelang es den Tätern nicht, in das Innere zu gelangen. Ein Betreten der Geschäftsräume gelang schließlich über den rückwärtigen Bereich, indem dort eine Tür aufgehebelt und Verschalungen eingetreten wurden. Entwendet wurden Zigaretten, Tabakwaren, Spirituosen, Einwegfeuerzeuge und Pfefferspray. Das Diebesgut wurde in einem schwarzen Müllsack abtransportiert. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

