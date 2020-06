Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorrad und Pkw kollidieren, beide Fahrer leicht verletzt

Eppenbrunn (ots)

Am Samstag befuhr ein 43jähriger Motorradfahrer mit einer Kawasaki die L478 von Eppenbrunn in Richtung Ludwigswinkel. In einer Rechtskurve berührte der Fußraster den Asphalt, wodurch das Krad auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem entgegenkommenden Seat Altea kollidierte. Der Motorradfahrer und der 53jährige Fahrer des Seat wurden hierbei leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Seat trug einen größeren Frontschaden in Höhe von geschätzten 2500 Euro davon. Der Schaden am Motorrad wird auf 3000 Euro geschätzt. pips

