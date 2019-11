BPOLI S: Auseinandersetzung im Gleisbereich

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Zu einer Auseinandersetzung im Gleisbereich ist es am Freitagnachmittag (01.11.2019) gegen 15:20 Uhr zwischen zwei Männern am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. Wohl aufgrund vorausgegangener Streitigkeiten soll es zunächst am Bahnsteig zwischen einem bislang unbekannten Täter sowie einem 26-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, wodurch wohl beide Männer in der Folge ins Gleisbett stürzten. Die beiden Kontrahenten führten daraufhin offenbar unbeirrt ihre Auseinandersetzung fort und sollen sich gegenseitig mit Flaschen beworfen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei nahmen den 26-Jährigen am Bahnsteig vorläufig fest. Da zum Tatzeitpunkt auf den betroffenen Gleisen kein Zugverkehr herrschte, erlitt der 26-jährige Mann lediglich eine Platzwunde. Er wurde im Anschluss durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der bislang unbekannte Kontrahent nicht mehr angetroffen werden. Der mutmaßlich stark alkoholisierte Mann wird als etwa 30 Jahre alt und mit europäischem Phänotyp beschrieben. Er soll zur Tatzeit einen schwarzen Pullover und eine Hose mit Flecktarnmuster getragen haben. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

