Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschwindigkeitskontrolle in der 30er-Zone

Münchweiler (ots)

Am Dienstagmorgen wurde in der Lazarettstraße über einen Zeitraum von 90 Minuten die Geschwindigkeit überwacht. Es kam zu insgesamt 20 Beanstandungen mit 6 Fahrverboten. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit in der dortigen 30er-Zone betrug 63 Km/h. pips

