POL-PDPS: Diebstahl eines Kinderfahrrades

Am 28.05.2020 in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr wurde in Clausen ein Fahrrad entwendet. Das rote Kindermountainbike der Marke Orbea im Wert von 250EUR war zuvor unter einem Carport in der Hauptstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333/9270 |piwfb

