POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 05.06.-07.06.2020

Bad Fallingbostel-Osterheide In Osterheide auf der Platzrandstraße des NATO-Truppenübungsplatzes Bergen im militärischen Sicherheitsbereich wurde am Samstag Mittag gegen 13:00 Uhr ein PKW Ford Focus in schwarz festgestellt. Der PKW hatte sich augenscheinlich festgefahren und stand offen, sodass die Kollegen versuchten, den 31-jährigen Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Ermittlungen im Umfeld des Fahrzeughalters deuteten darauf hin, dass er aufgrund gesundheitlicher Probleme eventuell den Freitod wählen möchte. Seit diesen Erkenntnissen wird an der Örtlichkeit mittels massiven Kräfteaufgebots und mithilfe von Personenspürhunden nach der Person gesucht. Falls sie Beobachtungen getätigt haben, welche weitere Erkenntnisse bringen können, melden sie sich bitte bei der Polizei in Bad Fallingbostel (05162-9720) oder der Polizei Soltau (05191-93800).

Munster Unter Drogeneinfluss fuhr am Freitagnachmittag ein 31 jähriger Munsteraner mit seinem Kleintransporter. Beamte kontrollierten den Mann gegen 16:25 Uhr in einem Gewerbegebiet und stellten neben einer THC-Beeinflussung auch noch eine geringe Menge Marihuana bei ihm fest. Die Drogen wurden sichergestellt und dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Neben einem Fahrverbot mit Geldstrafe erwartet den Munsteraner nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes.

Schneverdingen In der Neuen Straße in Schneverdingen kontrollierten die Kollegen in der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 02:40 Uhr einen weißen Mercedes. Aus dem Fahrzeug kam den Kollegen Alkoholgeruch entgegen, sodass sie die 25-jährige Fahrerin zum Pusten baten. Das Ergebnis von 1,46 Promille brachte der Dame eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige ein. Auf den Führerschein muss sie vorerst verzichten, denn dieser blieb bei den Kollegen.

Im Berichtszeitraum kam es im Landkreis Heidekreis zu zwei Einbrüchen in einen Schnellimbiss sowie einen Getränkemarkt. Der Täter warf hierfür jeweils die Scheibe des Geschäfts ein.

Walsrode In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde gegen 02.00 Uhr eine Ruhestörung in Walsrode gemeldet. Die Polizei stellte eine Feier fest, bei der etwa zwanzig zum Teil stark alkoholisierte Personen in einem Festzelt feierten. Da die Feiernden gegenüber den Kollegen zunächst forsch auftraten wurden weitere Polizeifahrzeuge zur Unterstützung gerufen. Die Personalien der angetroffenen Personen wurden aufgenommen und das Trinkgelage beendet.

