POL-AUR: Aurich - Unfallflucht; Aurich - Berme und Leitpfosten beschädigt; Moordorf - Bei Auffahrunfall verletzt

Aurich - Unfallflucht

Ein weißer Opel Adam ist zwischen Freitag und Samstag in Aurich beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen, der am rechten Fahrbahnrand der Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Glupe stand, und entfernte sich von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 11 Uhr. Der Verursacher fuhr möglicherweise einen blauen VW. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Berme und Leitpfosten beschädigt

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag in Aurich gekommen. Ein unbekannter Autofahrer kam offenbar gegen 11.30 Uhr auf der Egelser Straße in Fahrtrichtung Aurich von der Fahrbahn ab. Die Berme in Höhe des Waldes und ein dortiger Leitpfosten wurden beschädigt. Möglicherweise fuhr der Verursacher einen weißen Skoda. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Moordorf - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Moordorf sind am Sonntag drei Personen leicht verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr gegen 14.35 Uhr auf der Auricher Straße auf einen vor ihr an der Ampel haltenden VW Golf auf, der dadurch auf einen Opel Zafira geschoben wurde. Die Audi-Fahrerin sowie der 43 Jahre alte VW-Fahrer und seine 41 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.

