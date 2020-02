Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Schwerer Verkehrsunfall

Zwei Autofahrerinnen sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Esens schwer verletzt worden. Eine Mitsubishi-Fahrerin war gegen 11.40 Uhr auf der Dornumer Straße unterwegs und fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand bei Rot über die Kreuzung. Dabei stieß sie mit einer 78-jährigen Autofahrerin und einem 26-jährigen Hyundai-Fahrer zusammen. Die 60-jährige Fahrerin des Mitsubishi und die 78-jährige Autofahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

