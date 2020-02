Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auto beschädigt; Aurich - Radfahrer leicht verletzt; Aurich - Parkplatzunfall

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Auto beschädigt

In Südbrookmerland haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen VW Passat erheblich beschädigt. Sie zerkratzten die Fahrertür, die Motorhaube und das Dach des Wagens und brachen die Seitenspiegel ab. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zur Tatzeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, stand der graue VW Passat in der Uthwerdumer Straße auf einem Grundstück. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Aurich einen Radfahrer erfasst. Die 28-jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Opel auf dem Fischteichweg. Sie übersah den 19-jährigen Radfahrer nach bisherigem Erkenntnisstand, als er dort einen Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Parkplatzunfall

Ein blauer VW Golf Plus wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz in Aurich beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen zwischen 16.40 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Dreekamp. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

