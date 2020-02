POL-AUR: Dornum - Einbruch in Schuppen; Norden - Versuchter Einbruch

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Dornum - Einbruch in Schuppen

In Dornum kam es in der Zeit vom 04.02.2020 bis 15.02.2020 zu einem Diebstahl aus einem Schuppen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Schuppen in Coldehörn. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein graues Damenfahrrad der Marke Curtis entwendet worden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Versuchter Einbruch

In Norden haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Diese klingelten zunächst gegen 14:15 Uhr an einer Eingangstür zu einem Wohnhaus in der Norddeicher Straße. Als niemand öffnete, versuchten die Täter die Eingangstür gewaltsam aufzustoßen. Währenddessen wurden sie von einer Zeugin überrascht. Die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Bei den Tätern soll es sich um eine männliche und eine weibliche Person gehandelt haben. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

