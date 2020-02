Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Kennzeichen von Auto entwendet; Norden - ohne Fahrerlaubnis gefahren

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Kennzeichen von Auto entwendet

Zu einem Diebstahl ist es in der Straße Alter Postweg in Osteel gekommen. Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, den 14.02.2020 gegen 15:30 Uhr das Kennzeichen eines roten VW Lupo, welcher auf einer Grundstückszufahrt in der Straße Alter Postweg geparkt war. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 3210.

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Norden - ohne Fahrerlaubnis gefahren

Die Polizei hat am Dienstagabend in Norden einen Kleinkraftradfahrer aus Berumbur kontrolliert. Der 27-Jährige war mit einem Kleinkraftrad auf der Heerstraße unterwegs. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

