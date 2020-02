Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen; Wiesmoor - Kleinkraftradfahrer leicht verletzt

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Ein schwarzes Pedelec ist am Freitag, den 14.02.2020 in Südbrookmerland gestohlen worden. Das Rad der Marke Gazelle stand zur Tatzeit zwischen 16:00 bis 16:15 Uhr beim Rathaus in der Westvictorburer Straße. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Kleinkraftradfahrer leicht verletzt

Ein Kleinkraftradfahrer aus Wiesmoor ist am Mittwoch auf der Hauptstraße in Wiesmoor mit einem Auto zusammengestoßen. Eine 61 Jahre alte Fahrerin eines BMW übersah den vorfahrtberechtigen 17-jährigen Kleinkraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 17-jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Constanze von Garrel

Telefon: 04941-606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell