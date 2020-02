Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Unfallflucht - Auto auf Parkplatz beschädigt; Arle - Auto gegen Baum

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Unfallflucht - Auto auf Parkplatz beschädigt

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Norden ereignet. Ein grauer Peugeot wurden zwischen 07:40 Uhr und 10:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Zinngießerstraße in Norden beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Peugeot am hinteren Kotflügel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer davon. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter 04931 9210.

Arle - Auto gegen Baum

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen in Arle gekommen. Ein 21-jähriger aus Dornum war gegen 07:30 Uhr mit seinem Opel Vectra auf der Arler Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Zum Verletzungsbild können bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen Angaben gemacht werden. Der 21-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

