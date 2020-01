POL-PPWP: Fahrradfahrerin kollidiert mit Auto

Polizeipräsidium Westpfalz

Fahrradfahrerin kollidiert mit Auto

Kaiserslautern

Mit schweren Verletzungen ist am Donnerstag eine Fahrradfahrerin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Frau fuhr gegen 17.30 Uhr den Gersweilerweg hinunter. An der Kreuzung Gersweilerweg / Mainzer Straße kollidierte sie mit einem querenden Auto. Der Wagen fuhr stadtauswärts. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Autofahrer Grün hatte. Die Polizei geht demnach davon aus, dass die Fahrradfahrerin Rot hatte und nicht auf die Ampel achtete. Die 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt werden. |erf

