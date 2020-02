Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens/Moorweg - Falsche Verkehrskontrolle

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens/Moorweg - Falsche Verkehrskontrolle

Ein Rollerfahrer ist am Dienstagabend in der Gemeinde Moorweg im Landkreis Wittmund in eine vermeintliche Verkehrskontrolle geraten. Zwei unbekannte männliche Personen haben den Rollerfahrer im Bungelbrooksweg angehalten und kontrolliert. Sie gaben sich als zivile Polizeibeamte aus. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Personen nicht um Polizeibeamte gehandelt hat. Die Polizei Wittmund bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, ob es möglicherweise zu weiteren, ähnlichen Kontrollen gekommen ist.

Der Rollerfahrer war am Dienstag gegen 21.40 Uhr aus Esens kommend auf dem Radweg an der Auricher Straße unterwegs. In Höhe eines Restaurants bemerkte er einen dunklen Pkw, ähnlich einem VW Golf, mit eingeschaltetem Standlicht. Das Auto folgte ihm. Im Bungelbrooksweg in der Gemeinde Moorweg überholte der Autofahrer den Rollerfahrer und hielt ihn an. Zwei männliche Personen stiegen aus und gaben an, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Eine weitergehende Personenbeschreibung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Vermutlich haben die unbekannten Männer, bei denen es sich nicht um Polizeibeamte gehandelt hat, auf dem Parkplatz auf einen Rollerfahrer als potentielles Opfer gewartet.

Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder Hinweise auf weitere verdächtige Kontrollen geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell