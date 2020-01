Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200107-1: Nach Zechbetrug in die JVA - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 39-Jähriger nutzte ein Taxi, zahlte nicht und Polizisten überprüften seine Personaldaten.

Am Sonntag (05. Januar) stieg ein 39-Jähriger in Horrem um 00:30 Uhr an der Bahnhofstraße in ein Taxi mit Fahrtziel Türnich. Dort angekommen, konnte er den fälligen Fahrpreis nicht entrichten. Hinzugerufene Polizeibeamte bedrohte er lautstark und wies sich nicht aus. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten einen Ausweis. Bei dessen Überprüfung stellte sich heraus, dass der 39-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Seine Weiterfahrt fand damit nicht weiter im Taxi, sondern im Streifenwagen statt. Fahrtziel: JVA Köln. (bm)

