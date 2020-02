Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beinaheunfall durch Skateboardfahrer endet mit Ingewahrsamnahme

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 06.02.2020, ca. 16.45 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung der PI Wittlich in der Schloßstraße einen Skateboardfahrer, der gerade mit hoher Geschwindigkeit auf seinem fahrbaren Untersatz den Schloßberg entgegen der Einbahnstraße herunterfuhr. Als es im Einmündungsbereich der Oberen Kordel zum Schloßberg beinahe zu einer Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw kam, folgten die Beamten dem Skateboardfahrer und konnten diesen zunächst im Bereich der Kirchstraße stellen. Dem äußerst aggressiv auftretenden Mann gelang es, sich der Kontrolle zu entziehen und er flüchtete nun zu Fuß über die Kirchstraße und Pariser Platz bis zum Platz an der Lieser, wo ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und beherzt die Polizeibeamten bei der Überwältigung der Person unterstützte. Der Mann hatte zuvor auf seiner Flucht eine noch teils gefüllte Weinflasche nach den Beamten geworfen, die die Beamten glücklicherweise knapp verfehlte. Im Rahmen der Verfolgung sowie bei den anschließenden Maßnahmen beleidigte und provozierte der Mann die eingesetzten Beamten fortlaufend. Da der Verdacht bestand, dass die Person unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand und sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden schien, wurde diese zur Abwehr von Gefahren für die Allgemeinheit in Gewahrsam genommen. Zeugen des Geschehens, insbesondere der Fahrer des im Schloßberg entgegenkommenden Pkw, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/9260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-9260

Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell