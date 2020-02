Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrertür an Pkw zerkratzt

Wittlich (ots)

Am 06.02.2020 zerkratzen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17.00 h und 17.30 h die Fahrertür eines Nissan Qashqai. Der Eigentümer des Nissan hatte diesen in der Tiergartenstraße geparkt, um sich kurz in die Bücherei zu begeben. Bei seiner Rückkehr zum Auto stellte er drei tiefgehende Kratzer an der Fahrertür fest. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 EUR. Die Polizei Wittlich sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

