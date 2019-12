Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Weissach; 48-Jährige in Böblingen von Ex-Freund bedroht

Ludwigsburg (ots)

Weissach-Flacht: Tageswohnungseinbruch

Auf Schmuck hatten es Einbrecher abgesehen, die am Mittwoch zwischen 08.00 und 18.30 Uhr ein Wohnhaus im Heckenweg in Weissach-Flacht heimsuchten. Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür gelangten die Unbekannten ins Haus, dass sie anschließend durchsuchten. Hierbei ließen sie Schmuck im Wert einer dreistelligen Summe mitgehen. Der angerichtete Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: 48-Jährige mit Messer bedroht

Aus noch unbekannter Ursache wurde am Mittwoch gegen 21.00 Uhr eine 48-Jährige in der Uhlandstraße in Böblingen durch ihren 51 Jahre alten Ex-Freund mutmaßlich mit einem Messer bedroht. Die beiden Personen hatten sich in einer Kneipe aufgehalten und der Mann soll plötzlich mit einem Messer auf seine Ex-Freundin losgegangen sein. Er hielt sie fest und soll das Messer anschließend der Frau an den Hals gehalten und sie verbal bedroht haben. Die 48-Jährige konnte den Arm des Angreifers beiseite schlagen und setzte sich mit einem Pfefferspray zur Wehr. Im weiteren Verlauf trennten Gäste des Lokals die beiden und hielten den Mann, der zwischenzeitlich das Messer abgelegt hatte, fest. Letztendlich nahmen alarmierte Polizeibeamte den Störenfried, der mutmaßlich alkoholisiert war, vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Böblingen. Dort musste er die restliche Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Zudem fanden Polizisten bei dem 51-Jährigen einen Joint. Er wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

