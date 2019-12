Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 464/ Magstadt

BAB 81

Herrenberg: Zeugen oder weitere Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr kam es zunächst auf der B 464 im Bereich der Abfahrt Magstadt-Nord zu einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der die Polizei nun Zeugen und nach möglichen weiteren Geschädigten sucht. Ein 27 Jahre alter VW-Lenker war auf der B 464 in Richtung Sindelfingen unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Magstadt-Nord soll er von einem 25-Jährigen, der am Steuer eines Tesla saß und sich von hinten mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit genähert hatte, rechts überholt worden sein. Hierzu nutzte er den Ausfädelungsstreifen, der von der B 464 auf die Kreisstraße 1006 führt. Am Ende der Ausfahrt soll der Tesla-Fahrer sehr knapp auf die Bundesstraße wieder eingeschert sein, sodass der bislang unbekannte Fahrer eines Abfallsammelfahrzeugs und der nachfolgende 27-jährige VW-Lenker stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Im weiteren Verlauf setzte der Tesla-Fahrer seine Fahrt auf der B 464 in Richtung Sindelfingen fort. Er schloss dann sehr zügig auf ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf und versuchte in Schlangenlinien das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr war dies allerdings nicht möglich. Der 27-Jährige hatte unterdessen die Polizei alarmiert und Sichtkontakt zu dem Tesla gehalten. Nachdem der Tesla-Fahrer ab der Calwer Straße mehrere Fahrzeuge auf der zweispurigen Bundesstraße rechts überholt haben soll, ist er an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb auf die BAB 81 in Richtung Singen aufgefahren. Beim Einfahren auf die Autobahn mussten wohl weitere Verkehrsteilnehmer abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Tesla zu verhindern. Der 25-Jährige hat dann im weiteren Verlauf die Autobahn an der Anschlussstelle Herrenberg verlassen und ist dann mutmaßlich bei "Rot" an der ampelgeregelten Kreuzung nach links auf die B 296 in Richtung Herrenberg eingebogen. Auf der B 296 ging die Fahrt weiter in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Hindenburgstraße / Hildrizhausener Straße war vor dem Tesla-Fahrer ein bislang unbekannter schwarzer Mercedes unterwegs. Diesen Mercedes soll der junge Mann ebenfalls rechts überholt und noch einen grün-schwarzen Smart Forfour gefährdet haben. Letztendlich konnten hinzugezogene Polizeibeamte den weißen Tesla mit Leonberger Zulassung (LEO) an der Kreuzung Hindenburgstraße / Schulstraße stoppen und kontrollieren. Der 25-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen, zum Polizeirevier Herrenberg gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Tesla-Fahrer gefährdet wurden und Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Mannes machen können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell