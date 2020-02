Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 23.02.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Ladendiebstahl Aurich - Am Samstag, gegen 14:50 Uhr, versuche ein 28jähriger Mann aus Aurich, vier Flaschen Alkohol und eine Packung Zigaretten zu entwenden. Die Tat ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Raiffeisenstraße in Aurich. Der Ladendieb konnte nach dem Passieren des Kassenbereiches gestoppt werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Ladendiebstahl Großefehn - Ein 26jähriger Mann aus Großefehn versuchte am Samstagabend, gegen 17:40 Uhr, Lebensmittel aus einem Supermarkt in Großefehn zu stehlen. Zeugen wurden jedoch auf den Vorfall aufmerksam und das Diebesgut konnte im Rucksack festgestellt werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Aurich - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Samstagmittag, gegen 13:10 Uhr. Ein 53jähriger Mann aus Leer befuhr mit seinem Nissan die Straße "Breiter Weg" in Richtung der Von-Jhering-Straße und bog im Einmündungsbereich verbotswidrig nach links (Richtung Pferdemakrt-Kreuzung) ab. Zeitgleich befuhr eine 41jährige Frau aus Aurich mit ihrem Volvo die Von-Jhering-Straße stadtauswärts. Vermutlich übersah der Fahrer des Nissan die Frau und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Altkreis Norden

Heftige Auseinandersetzung Norden - Im Stadtgebiet Norden gerieten in einer Wohnung am frühen Samstagabend gegen 17:30 Uhr zwei Männer in einen heftigen Streit und gingen aufeinander los. Ein 49-jähriger erhielt dabei mehrere Schläge ins Gesicht und wurde nicht unerheblich verletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Faustschlag ins Gesicht Norden - Am Sonntag, gegen kurz vor 03:00 Uhr, kam es in einer Gaststätte in Norddeich zu einer Körperverletzung. Ein 43jähriger erhielt laut ersten Erkenntnissen ohne ersichtlichen Grund einen Faustschlag ins Gesicht. Die Ermittlungen hinsichtlich des Tatverdächtigen, dessen Personalien noch nicht bekannt sind, wurden aufgenommen.

Altkleidercontainer brennt Norden - In der Zuckerpolderstraße in Norden bemerkten am Samstag, gegen 21.40 Uhr, Anwohner, dass ein Altkleidercontainer brennt. Sie alarmierten die Feuerwehr, die schnell eintraf und das Feuer löschte. Es ist anzunehmen, dass der Container in Brand gesetzt wurde. Durch eingesetzte Streifenwagen wurde in der Umgebung nach einem Verdächtigen gesucht, allerdings ohne Erfolg. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Es wird um Hinweise an die Polizei Norden, 04931 9210, gebeten.

74-jährige Pedelec - Fahrerin leicht verletzt Marienhafe - Am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Gartenstraße in Marienhafe zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Pedelec - Fahrerin. Der Fahrer eines VW Caddy befuhr die Rosenstraße und wollte an einer Kreuzung nach links in die Gartenstraße abbiegen. Eine entgegenkommende 74jährige wurde mit ihrem Pedelec vom abbiegenden PKW erfasst und erlitt leichte Verletzungen.

Alkoholisiert unterwegs Südbrookmerland - Am Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, geriet in Moorhusen ein 18jähriger Uplengener mit seinem PKW in eine Polizeikontrolle. Bei der Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der junge Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 1,5 Promille. Aufgrund des hohen Alkoholwertes wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Landkreis Wittmund

Sachbeschädigung einer Fensterscheibe Wittmund - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Brückstraße in Wittmund eine Fensterscheibe eines Lebensmittelmarktes durch bislang unbekanntem Täter beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gesucht. 04462-9110

Hausfriedensbruch Esens - Zwei Täter (15 und 19 Jahre alt) erlangten unberechtigterweise einen Schlüssel zu einer Wohnung in der Hermann-Ruge-Str. in Esens und hielten sich dort dementsprechend unberechtigt auf. Aufmerksame Anwohner hatten zunächst einen Einbruch gemeldet, da sich die eigentlichen Bewohner zurzeit im Urlaub befinden. Letztendlich konnten die Personen angetroffen werden. Ein Einbruch lag nicht vor, jedoch müssen sich die Täter wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Trunkenheit im Straßenverkehr Esens - Ein 49jähriger PKW-Führer wurde auf der Auricher Straße in Esens am späten Samstagabend kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen, denn er stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Alcotest ergab ein Ergebnis von knapp 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zwei Pkw zusammengeschoben / Hoher Sachschaden Carolinensiel - Eine 76-jährige Pkw-Führerin befuhr am frühen Samstagabend die Bahnhofstraße in Carolinensiel und übersah einen dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Sie fuhr nahezu ungebremst auf das Fahrzeug auf und schob dieses auf ein weiteres davor geparktes Fahrzeug. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15000,-EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell