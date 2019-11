Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Geislar: 74-Jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag (10.11.2019) wurde ein 74-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall im Beueler Ortsteil Geislar leicht verletzt. Der Senior war nach eigenen Angaben gegen 00:55 Uhr mit seinem Motoroller auf der Niederkasseler Straße in Fahrtrichtung Bonn unterwegs. Auf Höhe der Liesstraße sei ihm ein Pkw entgegengekommen. Plötzlich und unvermittelt sei dann ein dahinter fahrender Pkw ausgeschert und habe zum Überholen angesetzt. Hierbei sei der überholende Wagen auf seinen Fahrstreifen geraten und habe ihn mit dem linken Außenspiegel berührt. Der 74-Jährige habe einen Sturz gerade noch vermeiden können, verletzte sich aber an der linken Hand. Der weiße Wagen habe seine Fahrt danach unvermittelt in Richtung Autobahn fortgesetzt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens, der unmittelbar vor dem Unfall vom dem weißen Wagen überholt wurde, werden gebeten sich bei den Ermittlern unter 0228 15-0 zu melden.

