POL-BN: Im Zeitraum 18.11. bis 22.11.2019 führt die Bonner Polizei an folgenden Stellen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Bonn (ots)

Montag, 18.11.2019 in Bad Godesberg auf der Zanderstraße und der Deutschherrenstraße, in Friesdorf auf der Ürziger Straße und in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring;

Dienstag, 19.11.2019: in Berkum auf der Fraunhoferstraße und der L 123, in Bellinghausen auf der L 268 und in Oberpleis auf der L 268;

Mittwoch, 20.11.2019: in Geislar auf der L 16, in Meckenheim auf der Gerhard-Boeden-Straße, in Bad Honnef auf der Menzenberger Straße und in Bonn auf der Adenauerallee;

Donnerstag, 21.11.2019: in Ludendorf auf der Rathausstraße, in Bellinghausen auf der L 268, in Bad Godesberg auf der Waldstraße, in Rösberg auf der Metternicher Straße;

Freitag, 22.11.2019: in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße, in Pützchen auf der Pützchens Chaussee und in Friesdorf auf der Ürziger Straße.

Darüber hinaus können zusätzlich im gesamten Kreis-/Stadtgebiet kurzfristige Kontrollen erfolgen.

