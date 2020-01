Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Vermisste 32-Jährige wieder aufgefunden - Vielen Dank für die Mithilfe!

Flensburg/Harrislee (ots)

Die Vermisste Rieke K. konnte am Dienstagvormittag (07.01.20) gegen 10 Uhr in Harrislee durch Polizeibeamte aufgefunden werden. Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung. Vielen Dank für die Mithilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell