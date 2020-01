Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Krankenhaus verlassen, Polizei sucht nach 32-jähriger Patientin und bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Flensburg (ots)

Seit Dienstagmorgen (07.01.20), ca. 7.15 Uhr, wird die 32-jährige Rieke K. vermisst. Frau K. ist Patientin der Diako und ist von dort heute Morgen verschwunden. Zuletzt wurde sie in der Toosbüystraße gesehen. Die Vermisste könnte auch in Richtung Hamburg oder in Richtung Dänemark unterwegs sein. Die junge Frau benötigt dringend ärztliche Hilfe!

Beschreibung:

-1,60 m groß und sehr dünn, kinnlange, dunkle, glatte Haare mit Pony, das Gesicht ist kaum erkennbar. Frau K. trägt einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck und eine schwarze Hose.

Wer die junge Frau gesehen hat, wird gebeten, umgehend die Polizei unter dem Polizeiruf 110 zu informieren.

Um Rundfunkdurchsagen wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Telefon: 0461 / 484 2010

