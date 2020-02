Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflüchtiger fährt über Metallpfosten

Hagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag knickte ein Unfallflüchtiger auf der Schwerter Straße sechs Metallpfosten um, die auf dem Gehweg angebracht waren. Es entstand auch ein großes Splitterfeld an Plastikteilen. An zwei in der Nähe geparkten Pkw, es handelte sich um einen Ford und einen Kia, entstanden leichte Sachschäden in Form von Kratzern. Vermutlich sind Fahrzeugteile gegen den Lack geschleudert worden. Aus den Splitterteilen geht hervor, dass es sich bei dem unfallverursachenden Auto vermutlich um einen VW Touran gehandelt hat. Das Ausmaß der Schäden lässt vermuten, dass der Wagen erhebliche Schäden aufweist. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

