POL-HA: Kioskeinbruch in Haspe

Hagen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montagmorgen, 02:40 Uhr, in einen Kiosk in der Straße Jungfernbruch ein. Eine Zeugin hatte zur in Frage kommenden Tatzeit lautes Glasklirren wahrgenommen und die Polizei informiert. Als diese eintraf, hatten sich die Diebe bereits entfernt. Nach dem Einschlagen der doppelverglasten Zugangstür entnahmen die Täter aus dem Geschäft eine große Menge an Zigarettenschachteln. Wie hoch der Schaden genau ist und ob noch etwas anderes entwendet wurde, konnte die Polizei noch nicht feststellen. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

