Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbruch

Hagen (ots)

In der Zeit vom 25.01.2020 bis zum 01.02.2020, 09:15 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Täter der Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Büddingstraße in Hagen aufgebrochen. Nach Angaben des Geschädigten wurde ein rot-schwarzes E-Bike im Wert von 3000EUR entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell