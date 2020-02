Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbruch

Hagen (ots)

Am 31.01.2020, zwischen 14 und 21 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus am Bergischen Ring in Hagen durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Kellereinbruch. Aus dem Keller wurden zwei Fahrräder im Gesamtwert von 300 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

