POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Samstag, 22. Februar 2020:

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Handys entwendet ----- Am Freitagvormittag wurden aus einer Umkleidekabine einer Sporthalle am Schultrift zwei Handys entwendet. Ein unbekannter Täter nutzte während eines Sportunterrichts die Gelegenheit und eignete sich die beiden in der Kabine abgelegten Geräte an. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Aurich unter der Tel:-Nr. 04941/606215 entgegen.

Aurich - Verdacht des Einbruchs ----- Vermutlich am späten Donnerstagabend begab sich zumindest ein unbekannter Täter in ein Mehrparteienhaus an der Lilienstraße. Im Obergeschoß wurde eine Wohnungstürtür eingetreten und dadurch zerstört. Ob die Wohnung im Anschluss tatsächlich betreten und ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Verkehrsgeschehen

Ostgroßefehn - Pkw beschädigt ----- Bereits am Mittwochvormittag zwischen 11.15 Uhr und 13.00 Uhr wurde ein schwarzer VW T-Cross auf einem Parkplatz im Ortskern vermutlich von einem derzeit unbekannten Fahrzeug an der Beifahrertür nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher ist nicht bekannt, er entfernte sich unerlaubt vom Vorfallsort. Wer Beobachtungen in diesem Zusammenhang machte, sollte sich unter der Tel.-Nr. 04941/606215 mit der Polizei Aurich in Verbindung setzen.

Aurich - Unfallflucht ----- Vermutlich beim Rückwärtsfahren auf einem kleinen Parkplatz einer Arztpraxis am Fischteichweg streifte ein unbekanntes Fahrzeug die Beifahrerseite eines geparkten schwarzen Pkw Peugeot 508. Der Vorfall ereignete sich am Freitag zwischen 08.00 Uhr und 10.30 Uhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Feststellungen seiner Beteiligung getroffen zu haben. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Aurich unter der Tel.-Nr. 04941/606215 entgegen.

Moordorf - Radfahrer leicht verletzt ----- Ein 59-jähriger Mann befuhr am Freitagnachmittag mit seinem Pkw die Ekelser Straße in Richtung Neu-Ekels. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er einen die Ekelser Straße querenden 34-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde und mit einem Rettungswagen vorsorglich dem Auricher Krankenhaus zugeführt wurde.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Randalierender Jugendlicher ----- Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr hielt sich auf der Hauptstraße in Berumbur eine jugendliche männliche Person auf. Ein Autofahrer entdeckte den jungen Mann rechtzeitig und stoppte sein Fahrzeug. Daraufhin begab sich die Person zum Wagen, trat kräftig gegen die Stoßstange und entfernte sich anschließend. Es entstanden Sachschäden. Möglicherweise haben auch andere Verkehrsteilnehmer oder Passanten die Person gesehen. Es wird um Hinweise an die Polizei Norden, 04931/9210, gebeten.

Verkehrsgeschehen

Ein Leichtverletzter bei Vorfahrtverletzung ----- Am Freitag gegen 13.50 Uhr ereignete sich in Osteel an der Einmündung Reithammer Weg/ Schoonorther Landstaße ein Unfall mit Personenschaden und erheblichem Sachschaden. Der Fahrer eines Transporters wollte vom Reithammer Weg nach links auf die Schoonorther Landstraße abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Norden kommenden PKW - Fahrer. Beim Zusammenstoß wurde der 39-jährige Fahrer des PKW leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Betrunkener Fahrradfahrer ----- 1,82 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem bei einem 29-jährigen Fahrradfahrer, der am Samstag gegen 01:55 Uhr an der Norddeicher Straße in Norden von der Polizei kontrolliert wurde. Folgen des Verhaltens waren eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Landkreis Wittmund

