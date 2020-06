POL-HK: 1. Verstoß IfSG (Soltau) 2. VU-Flucht (Munster) 3. Rauschfahrt (Schneverdingen)

Polizeiinspektion Heidekreis

1.Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Am Samstagabend meldet ein Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst einen Kunden, der sich weigere innerhalb eines Lebensmittelmarktes in Soltau eine Mundnasenbedeckung (sog. Mundschutz) zu tragen. Der 52Jährige aus Soltau wurde durch die Polizei des Marktes verwiesen und muss nun nach der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz mit einem Bußgeld rechnen.

2. Unfallverursacher gesucht

Am Freitagmorgen, gegen 08:20 Uhr, kam es im Wittekindgrund in Munster zu einer Kollision zwischen einem weißen Transporter und einer Straßenlaterne. Die Straßenlaterne wurde hierdurch beschädigt. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich bei der Polizei Munster unter 05192-9600 zu melden.

3. Fahrt unter Drogen

Am Freitagabend wurde in Schneverdingen ein 25-jähriger Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) kontrolliert. Für den E-Scooter bestand keine Haftpflichtversicherung. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein darauf absolvierter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt.

