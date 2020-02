Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tatverdächtiger nach Driftübungen auf Sportplätzen ermittelt

Hille (ots)

Ende November wurde der Mehrzwecksportplatz in Rothenuffeln sowie der Sportplatz in Unterlübbe durch Driftübungen eines Autos stark beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Als Tatfahrzeug geriet ein BMW in den Focus der Polizei. Zwischenzeitlich haben die Ermittler einen Heranwachsenden aus der Gemeinde als mutmaßlichen Fahrer des Wagens identifiziert. Zudem wurde ein weiterer junger Mann mit in diesem Fahrzeug gesichtet. Dessen Identität steht noch nicht fest.

Wie bereits berichtet, beschädigten Vandalen am frühen Abend des 24. Novembers 2019 gegen 18 Uhr bei Driftübungen den Mehrzwecksportplatz der Evangelischen Kirchengemeinde. Die Grasnarbe wurde hierdurch auf einer Länge von mindestens 50 Metern so stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass der Platz nicht mehr nutzbar war. Mithilfe einer Zeugenaussage konnte ein weißer BMW SUV als Tatfahrzeug eindeutig identifiziert werden. Ermittlungen des örtlichen Bezirksdienstbeamten sowie später der hiesigen Kripo erhärteten den Tatverdacht. Zudem konnten auf den Bildern der Kamera einer nahe liegenden Waschanlage zwei junge Männer erkannt werden. Als mutmaßlicher Fahrer wurde ein junger Mann identifiziert, der unmittelbar vor der Tat seinen Geburtstag feierte. Der Mitfahrer konnte noch nicht ermittelt werden.

In unmittelbaren Tatzusammenhang stehen die Ermittlungen zur gemeinschädlichen Sachbeschädigung auf dem Sportplatz vom TUS Rot-Weiß Unterlübbe. Auch hier wurden auf einer Länge von mehreren Hundert Metern durch Driftübungen tiefe Furchen in die Grasnarbe gefahren.

