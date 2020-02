Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Espelkamp (ots)

Als eine Espelkamperin am Samstag (22.02.) nach gut drei Stunden gegen zu ihrem auf dem Aldi-Parkplatz in der Gerhard-Wetzel-Straße geparkten grauen Ford Mondeo zurückkehrte, bemerkte sie gegen 13.20 Uhr eine Beschädigung an der Fahrertür. Der Verursacher hingegen hatte sich ohne seinen Pflichten nachzukommen vom Unfallort entfernt.

Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer werden von den Verkehrsermittlern unter Telefon (05741) 2770 entgegengenommen.

