Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen, Minden (ots)

Auf der Dehmer Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme kam es im Berufsverkehr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Derzeitigen Erkenntnissen nach befuhr gegen 16.50 Uhr ein Bad Oeynhausener mit seinem BMW die Dehmer Straße in Richtung Porta Westfalica. In Höhe "Mühlensiek" musste der 40-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Auch der hinter ihm fahrende Golf-Fahrer (56) aus Liebenau brachte sein Fahrzeug zum Stehen. Der darauffolgende VW-Bus-Fahrer aus Minden fuhr in der Folge auf den Golf auf, welcher noch auf den BMW geschoben wurde. Ob der 54-Jährige von einem am Straßenrand stehenden weißen Auslieferungsfahrzeug abgelenkt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei der Kollision verletzt sich der VW-Fahrer. Nach der Erstbehandlung vor Ort verbrachte man ihn ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Den nicht mehr fahrbereiten Golf musste man abschleppen. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr für rund eine halbe Stunde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell