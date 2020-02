Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Großer Schaden nach Wohnhausbrand in der Königstraße

Minden (ots)

Zu einem Wohnhausbrand in der Königstraße sind Polizei und Feuerwehr am späten Dienstagabend ausgerückt. Bei dem Feuer entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde nach Erkenntnissen der Polizei niemand.

Den am Mittwoch im Laufe des Tages erfolgten Ermittlungen der Polizei zufolge brach das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die dort allein lebende Bewohnerin hatte mutmaßlich durch den unsachgemäßen Umgang mit Kerzen den Brand ausgelöst. Eigene Löschversuche der Frau brachten keinen Erfolg. Eine von ihr informierte Nachbarin setzte daraufhin den Notruf ab. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten in der Nacht ihre Wohnungen verlassen.

Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus. Die Frau kam bei Bekannten unter. Zudem wurden weitere Wohnungen durch den Einsatz von Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Untersuchungen der Brandermittler vor Ort sind abgeschlossen. Die noch in der Nacht beschlagnahmte Brandstelle wurde wieder frei gegeben. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 100.000 Euro.

