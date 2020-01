Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Meschede (ots)

Eine unbekannte männliche Person versuchte am Samstag, gegen 18:30 Uhr, die Jalousien der Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Lanfertsweg hochzuschieben. Der Hund schlug an und die Wohnungsinhaberin bemerkte die Person an der Balkontür. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90 200.(AS)

