POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer leicxht verletzten Person

Meschede (ots)

Am Freitag um 18 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Meschede zur A 46. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Meschede befuhr die B55 von Meschede in Richtung Warstein und beabsichtigte nach links auf die BAB 46 in Fahrtrichtung Werl abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkomenden Pkw einer 32-jährigen Meschederin und es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B55 für eine Stunde gesperrt werden.(DS)

