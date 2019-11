Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Garßen - Polizei sucht Zeugen nach Unfall an Verkehrsinsel

Celle (ots)

Am 01.11.2019, gegen 18.00 Uhr überfuhr ein 30 Jahre alter Fahrzeugführer mit einem geliehenen PKW eine Verkehrsinsel auf dem REWE-Parkplatz in der Straße "Riethkamp". Dabei wurde der PKW Toyota erheblich beschädigt. An der Verkehrsinsel entstand kein Schaden. Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens sucht die Polizei nun nach Zeugen dieses Vorfalls. Hinweise bitte an 05141/277-215 oder-371.

