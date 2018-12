POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Sedelsberg - Kunststoffpaletten entwendet

In der Nacht zu Freitag, 07. November 2018, entwendeten unbekannte Täter von einem eingezäunten Betriebsgelände an der Robert-Bosch-Straße über 100 Kunststoffpaletten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) oder die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Barßel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 07. Dezember 2018 befuhr eine 56-jährige Barßelerin gegen 07.30 Uhr mit ihrem unbeleuchteten Fahrrad die Lange Straße. An der Ampelkreuzung zur Ammerländer Straße kreuzte sie die Fahrbahn bei Grünlicht. Eine 57-jährige Barßelerin befuhr zeitgleich mit ihrem Pkw Daimler die Lange Straße und wollte von dort nach links in die Ammerländer Straße abbiegen. Dabei übersah sie die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

