Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Bürgersprechstunde

Am jedem zweiten und vierten Montag eines Monats in der Zeit von 16 Uhr bis 18.30 Uhr kann der Kontaktbeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Johannes Kalvelage, in einer Bürgersprechstunde bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in der Bahnhofstraße 62, in 49661 Cloppenburg, angetroffen werden. Auch außerhalb dieser Zeiten können mit ihm persönliche Beratungs-/Gesprächstermine vereinbart werden. Herr Kalvelage ist zwecks einer Terminabsprache unter der Telefonnummer 04471/1860400 zu erreichen. Er stellt auf Wunsch auch für russischsprachige Bürgerinnen und Bürger den Kontakt zu unserem Kollegen Wadim Sartison her, der gebürtig aus Russland stammt.

