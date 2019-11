Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei sucht geschädigten Eigentümer eines silbernen PKW nach Verkehrsunfall

Celle (ots)

Am vergangenen Montagabend, dem 04.11.2019, erschien eine Autofahrerin bei der Polizei in Celle und teilte mit, dass sie am gleichen Nachmittag beim Einparken einen fremden parkenden PKW im Stadtbereich Celle beschädigt habe. Sie sei zunächst vor Schreck weggefahren, wolle den Unfall nun aber doch melden. Bei Rückkehr zum Unfallort sei der beschädigte PKW jedoch nicht mehr da gewesen. Es soll sich um einen silbernen PKW gehandelt haben. Dieser dürfte im hinteren Bereich auf der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen. Näheres ist nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des beschädigten Fahrzeugs. Hinweise nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-375 oder 05141/277-215.

