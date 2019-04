POL-HAM: Wieder Verkehrssünder erwischt

Polizeipräsidium Hamm

Die Polizei hat am Wochenende wieder mehrere Verkehrssünder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt. Am Freitag, 26. April, hielten die Beamten auf der Friedrich-Ebert-Straße gegen 15.1o Uhr einen 29-jährigen Mercedes-Fahrer an, bei dem ein Drogentest positiv ausfiel. Gegen 22.45 Uhr kontrollierten sie auf der Eichstedtstraße einen 30-jährigen BMW-Fahrer. Während der Kontrolle versuchte der Mann zu fliehen, weshalb wer mit Handschellen gefesselt und zur Polizeiwache gebracht wurde. Wie sich herausstellte, hatte der 30-Jährige keinen Führerschein, dafür aber Betäubungsmittel und ein Einhandmesser dabei. Ihn erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Am Sonntag, 28. April, wurde auf der Braamer Straße eine 46-jährige Opel-Fahrerin angehalten. Beoi ihr fiel ein Alkoholtest positiv aus. Alle Verkehrssünder mussten eine Blutprobe abgeben. Die Polizei erinnert daran, dass Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefährlich ist. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. (ba)

