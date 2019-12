Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall mit Sachschaden

Philippsthal - Am Montag (16.12.), gegen 08:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal die Südstraße und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße 62 einbiegen. Er übersah hierbei den von links kommenden 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Philippsthal und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Unfallverursacher geflüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Bad Hersfeld - Am Montag (16.12.), gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Meisebacher Straße stadtauswärts und hielt in Höhe der Hausnummer 79 am rechten Fahrbahnrand an. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr so dicht am Pkw vorbei, dass es zur Kollision der Außenspiegel kam. Er entfernte sich unerlaubt - Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelt es sich um einen VW Golf Kombi blau, rechter Außenspiegel beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Astra grau, linker Außenspielgel beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/032-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Unfallflucht nach Zeugenhinweis geklärt

Bad Hersfeld - Am Montag (16.12.), zwischen 09:10 Uhr und 09:20 Uhr, beschädigte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld beim rückwärts Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer 41-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld. Die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort, konnte aber dank eines Zeugen später ermittelt werden. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Unfall mit Verletzten

Hohenroda - Am Montag (16.12.), gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal die Straße "Vor dem Berg" in östliche Richtung. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald befuhr die Bornstraße in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich übersah der Fahrer aus Phillippsthal das Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin aus Friedwald wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell