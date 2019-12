POL-FR: Breisach am Rhein: Autofahrer ohne Führerschein verursacht schweren Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntag, den 08.12.2019, kam es gegen 19.30 Uhr auf der L 104 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 22-jährige Unfallverursacher befuhr die L 104 in Richtung der Anschlussstelle B 31 und missachtete an der Unfallstelle die Vorfahrtsregelung, weshalb es zur Kollision mit einem weiteren PKW kam. Die 79-jährige Fahrerin des vorfahrtsberechtigten PKW sowie ihre 89-jährige Beifahrerin wurden hierbei verletzt. Die 89-Jährige wurde aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Im Laufe der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Breisach wurde ermittelt, dass der leicht verletzte Unfallverursacher nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro.

