Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Sachbeschädigung an PKW

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Gottenheim im Zeitraum zwischen Freitag, den 06.12.2019, 18.30 Uhr und Samstag, den 07.12.2019, 12.30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW in der Straße Im Schulacker. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mit einem spitzen Gegenstand die Lackierung des geparkten PKW. Durch die verursachten Kratzer im Fahrzeuglack entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Der Polizeiposten Bötzingen hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Telefonnummer 07667/91170 entgegengenommen werden.

