Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pkw mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.12.2019, hat ein Mann sein demoliertes Auto in WT-Waldshut entdeckt. Am Ford, der seit Samstagmorgen in der Straße Unter der Steigtrotte vor dem Haus des Mannes abgestellt war, wurden zwei Reifen beschädigt und der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden dürfte bei rund 2000 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, entgegen.

